“أزمة التقديس وإشكالية النقد” جلسة حوارية حول التاريخ الإسلامي

بتنظيم لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية صور- من عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة حوارية حول التاريخ الإسلامي: أزمة التقديس وإشكالية النقد من إعداد فريق الدراسات التاريخية.

وقد استضافت الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الهادي ناصر العجمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الكويت رئيس مجلس إدارة جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأدارها عبر الاتصال المرئي والبث المباشر الدكتور عوض بن عبدلله بن ناحي العسيري أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية وعضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تطرق الأستاذ الدكتور عبد الهادي ناصر العجمي الى عدد من المحاور تناولت أطروحة حول أزمة كتابة التاريخ الإسلامي في العالم العربي كعلمٍ حديثٍ على غرار العلوم الأخرى المعاصرة في العصر الحديث وتسليط الضوء على أطروحات أخرى في قضايا رئيسة مثل التاريخ كما يكتبه المنهزمون وعلاقة العلماء بالسلطة والشرعية السياسية.

كما تناولت الجلسة أيضاً الشخصيات البرجماتية في التاريخ الإسلامي وأثر الصورة التاريخية وصورة الخير والشر في تطور الرواية التاريخية وغيرها وأطروحات الاستشراق في التاريخ الإسلامي والتي كانت جزءًا رئيساً من دراسات الأستاذ الدكتور عبد الهادي ناصر العجمي التقليدية.

يأتي تنفيذ هذه الجلسة الحوارية ضمن جدول برامج وفعاليات لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية لشهر فبراير الحالي الذي يحتوي على العديد من الأمسيات الهادفة والرامية إلى إثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب

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