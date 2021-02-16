أحمد زاهر ينشر صورا وفيديوهات لـ ابنته ملك من كواليس مسلسل لؤلؤ .. شاهد

نشر الفنان أحمد زاهر عدة صور وفيديوهات لـ ابنته ملك من كواليس تصوير مسلسل " لؤلؤ" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.
وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
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