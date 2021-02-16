خليك قوي .. إنجى خطاب توجه رسالة لـ متابعيها .. شاهد

وجهت الفنانة انجى خطاب رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور الفيديوهات " إنستجرام ". وكتبت انجى خطاب " كل صدمه بتاخدها بتقويك اكتر وتجمد قلبك عشان تتعلم وتعرف تواجه جبروت الحياه وقذاره البشر خليك قوي هذا العالم لا مكان فيه للضعفاء ". يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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