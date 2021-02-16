المسابقة تقام للامارتيين فقط، وتستمر في تلقي الطلبات حتى مايو المقبل.

ومن المنتظر ان يحصل 3 فائزين على 20 ألف درهم إماراتي لكل منهم، بهدف تقديم جيل جديد من كتاب السينما الإماراتيين.

وقد عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد عابد بجائزة أفضل فيلم بمهرجان العين السينمائي بمسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا". وقالت "سعيد،" في تصريحات لها : "توقعت أن ينال عابد إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة، كنت أتمنى أن أوصلها للجميع". وأضافت: "عندما تحدثت مع أحمد إبراهيم، بطل الفيلم، وحكيت له الفكرة أعجب بها على الفور وزادني حماسه لها وإيمانه بها، رغبة في أن تخرج على أكمل وجه وأن أذهب بخيالي أكثر "بره الصندوق"، وأتوغل في الحالة النفسية والإنسانية العابد بطل القصة، وهنا أريد أن أشكر أحمد إبراهيم والمخرج مدحت عبد الله لحرصهما على خروج الفيلم وتنفيذه بشكل احترافي يضيف للنص ولا ينقص منه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان العين السينمائي يفتح باب المشاركة في مسابقة السيناريو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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