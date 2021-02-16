هالة صدقي: الدولة ترتقي بحياة المصريين بما تنجزه من مشروعات

قالت النجمة هالة صدقي ان ما يقدمه الرئيس السيسي من مشروعات غير مسبوقة في شتى المجالات، تعبر عن ارادة الإدارة السياسية للإرتقاء بحياة المواطن المصري.

أعربت الفنانة هالة صدقي في تصريحات خاصة عن فخرها بما تحققه الدولة المصرية من انجازات فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالعشوائيات، منوهة إلى أن هناك بعض الأفراد لا يعرفون معنى الرقى الذى تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين . وطالبت هالة صدقى المسئولين بفرض عقوبات على الأب الذى يحرم أبناءه من التعليم، لأن المدارس تقوم بدور مهم فى تقويم السلوك والأخلاق. ووجهت صدقى التهنئة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة لإطلاق مبادرة "اخلاقنا" والاحتفال بإنجاز استضافة بطولة اليد وتحقيق الفراعنة المركز السابع فى البطولة. كانت هالة صدقي قد نعت الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 86 عاما.

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