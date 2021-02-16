أخبار الفن .. تفاصيل عودة أسامة منير للغناء .. محمد مهران يكشف تفاصيل مشاركته فى نسل الأغراب .. انتهاء تصوير اللعبة 2

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.

تفاصيل عودة أسامة منير للغناء بأغنية "أنا

بعد غياب عن الغناء استمر طويلا يعود الفنان والإعلامى اسامة منير بأغنية جديدة من كلماته وألحانه وتحمل اسم "انا".

محمد مهران لـ دوت الخليج: لم أحتج التدرب على ضرب النار بـ"نسل الأغراب" لهذا السبب

كشف الفنان محمد مهران عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

منى زكى تشارك في فيلم "السرب" أمام أحمد السقا وتصور مشاهدها قريبا



تستعد النجمة منى زكى لتصوير مشاهدها في فيلم "السرب" الذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش عام 2015، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سنيرجى فيلمز، حيث تعاقدت منى على تقديم دور البطولة النسائية في العمل مؤخرًا.

بـ البدلة الحربية.. شريف منير يروج لـ السرب

نشر الفنان شريف منير صورة جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من كواليس فيلم السرب وظهر فيها وهو يقف أمام طائرة ببدلة حربية وكتب على الصورة :"السرب.

شيكو يعلن الانتهاء من تصوير اللعبة 2



أعلن الفنان هشام محمد الشهير" بشيكو" الانتهاء اليوم نهائيا من تصوير مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش.