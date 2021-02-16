"الأحباب" يحيي حفل إنشاد دينى بساقية الصاوي .. تفاصيل

تستقبل ساقية الصاوى حفل إنشاد دينى لفريق "الأحباب" يوم الجمعة 24 من فبراير الساعة السابعة والنصف مساءً.
فرقة الأحباب للإنشاد تأسست عام 2019 تقدم فنًا راقيًا هادفًا يسمو بالروح والوجدان وإحياء التراث الدينى والصوفى. فرقة الأحباب للإنشاد مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من خريجى الموسيقى العربية ونقابة الإنشاد الدينى، وتقدم حالة روحية ووجدانية من خلال الذكر والمديح فى حب الله وحب سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم. قدمت فرقة الأحباب للإنشاد العديد من الحفلات فى مختلف محافظات مصر.
وعلى الجانب الاخر كانت قد فاجأت المطربة شيماء ناجي جمهورها باستحضار روح الفنانة الكبيرة الراحلة شادية في ختام حفل "بيت السلطنة.. الموسيقي حياة الروح " التي أقيمت بالأمس في قاعة النهر بساقية الصاوي للاحتفال بعيد الحب.
غنت شيماء: "يا حبيبتي يا مصر" من كلمات الشاعر محمد حمزة والحان بليغ حمدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحضور حيث شاركها بالغناء مع كل مطربي الحفل وهم آية سلطان والسيد رزق ومحمد شطا ومنعم ونورهان المرشدي وزوجها المنتج مصطفي جودة.
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