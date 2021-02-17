عش الدبابير .. مصطفى شعبان يعود للقاهرة الأسبوع المُقبل

يواصل فريق عمل مسلسل «عش الدبابير» تصوير مشاهد المسلسل خارجيًا، في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الوقت الحالي، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وينتظر أن يختتم فريق عمل المسلسل تصوير المشاهد في بيروت خلال الأيام القليلة المُقبلة، على أن يعود للقاهرة خلال الأسبوع المُقبل، لاستكمال التصوير هناك.

ينتمي "عش الدبابير" إلى الدراما الشعبية، وتدور قصة المسلسل حول شخصين تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، مما يجعلهما يدخلان معه في صراعات عديدة.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، وليد فواز، وتأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.