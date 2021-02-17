حورية فرغلي تستعد لإجراء عملية جراحية ثانية

تستعد الفنانة حورية فرغلي، لإجراء عملية جراحية ثانية، يوم الاثنين المُقبل، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية الأولى لها مؤخرًا باستئصال العظام من القفص الصدري، وبدء حالتها الصحية في التحسن التدريجي.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى تطورات الحالة الصحية لها؛ بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو.

وقال المصدر لـ "دوت الخليج" إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر.

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، مضيفًا أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لإجراء العملية الثانية.

فيما الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها تربطها علاقة صداقة مع الفنانة حورية فرغلي، التي تتواجد حاليا خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معها خلال الأيام الماضية.

وتابعت "رانيا"، لا أعرف ما الذي حدث خلال الجراحة حتى الآن، وأنتظر هاتفاً من أسرتها أو أحد أقاربها خلال اليوم أو غدًا لكي نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأي معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لكى يطمئن عليها الجمهور الذي يحبها، وينتظر أخبارها، ونجاح العملية.