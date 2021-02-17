الممثل محمد علي رزق يحتفل بخطبته.. بالصور

محمد علي رزق، الممثل المصري الشاب، احتفل اليوم بخطبته على خبيرة الموضة نورين ماهر، وشارك الجمهور صور حفل خطوبته بالتزامن مع احتفالات يوم الحب.

محمد علي رزق يحتفل بخطبته

وأعلن الفنان الشاب محمد علي رزق خطبته اليوم على خبيرة الموضة نورين ماهر، ونشر صور حفل الخطوبة الذي تم في أجواء أسرية، وتلقى عشرات الرسائل من زملائه وجمهوره على خطبته، والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات يوم الحب، وعلق محمد علي رزق على خطوبته قائلاً:" اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وحهك وعظيم سلطانك، دعواتكم ربنا يكملها بالخير... وعقبالكم جميعاً".

محمد علي رزق يعلن خطبته بعد عام من طلاقه

ويأتي احتفال محمد علي رزق بخطبته بعد ما يقارب عام من طلاقه، حيث احتفل بزواجه في عام 2018 من المذيعة سارة فهيم، وحضر حفل زفافه وقتها عدد كبير من نجوم الفن ومنهم أحمد السقا وشيماء سيف وإدوارد وغيرهم، قبل أن يصدم الجمهور بإعلان خبر طلاقه في العام الماضي بعد عامين من الزواج، وعاد واحتفل بخطبته اليوم على خبيرة الموضة نورين ماهر.

أعمال الفنان محمد علي رزق

ويشارك محمد علي رزق في عدة أعمال سينمائية ودرامية هذا العام، وأبرزها مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل بمشاركة عدد من النجوم مثل نرمين الفقي ومحمود عبد المغني وغيرهم، وذلك بعد آخر مشاركاته الدرامية في مسلسل "الدايرة" الذي عرض مؤخراً بالإضافة إلى المسلسل الكوميدي "إسعاف يونس" وغيرها.

ويشارك أيضاً محمد علي رزق في بطولة فيلم "في عز الضهر"، الذي يعتبر أول أفلام الفنان مينا مسعود في مصر، وينتظر عرض عدة أعمال سينمائية له أبرزها فيلم "ٌقبل الأربعين" و"30 مارس" وغيرها، ويذكر أن محمد علي رزق بدأ مسيرته في عام 2003 قبل أن يلمع في عدة أعمال في السنوات الأخيرة وأبرزها فيلم "الحرب العالمية الثالثة" ومسلسلات "الأب الروحي" و "لمعي القط" و "كلبش" و "النهاية" و"ليالينا 90" وغيرها.