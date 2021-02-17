نبوءة نبيل الحلفاوي تتحق في مباراة الأهلي

توقع الفنان نبيل الحلفاوي، اقتناص الأهلي للثلاث نقاط أمام نادي المريخ السوداني، رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في دوري أبطال أفريقيا.
وكتب نبيل الحلفاوي، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الأهلي والمريخ السوداني، عبر تويتر: «موسيماني أدرى بلعيبته .. هناخد الـ 3 نقط إن شاء الله».
وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور المجموعات من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
شهد الشوط الثاني من المباراة تسجيل الأهلي ثلاثة أهداف الأول عن طريق مجدي قفشة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء وأضاف الثاني محمود كهربا في الدقيقة 63 وسجل والتر بواليا الهدف الثالث في الدقيقة 71 من زمن المباراة.
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