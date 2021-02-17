إصابة رضوى الشربيني وعائلتها بفيروس كورونا ونقل والدتها للعناية المركزة

رضوى الشربيني، الإعلامية المصرية، أصيبت اليوم بفيروس كورونا وكذلك شقيقها ووالدتها، ونقلت الأخيرة إلى المستشفى وإلى العناية المركزة بعد معاناتها من نقص الأكسجين.

إصابة رضوى الشربيني وشقيقها ووالدتها بفيروس كورونا

وكشف الإعلامي خيري رمضان عن إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا، وقال في برنامجه إن رضوى الشربيني أجريت أمس مسحة فيروس كورونا مع أسرتها، واكتشفت اليوم إصابتها وشقيقها ووالدتها بالفيروس، وتمنى لها ولعائلتها الشفاء بعد اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

نقل والدة رضوى الشربيني للعناية المركزة

وقال خيري رمضان إن والدة رضوى الشربيني نقلت إلى المستشفى اليوم في العناية المركزة، وذلك بعدما أصيبت بنقص في نسبة الأكسجين، وطلب رمضان من الجمهور الدعاء لرضوى الشربيني خاصة إنها تعاني من الأعراض وكذلك والدتها التي تتواجد في المستشفى، ولم تعلق رضوى الشربيني على الأمر عبر صفحاتها بمواقع التواصل، وهو ما جعل جمهورها يقلق على حالتها وكذلك حالة والدتها خاصة بعد حديث خيري رمضان عن معاناتهم الصحية.

رضوى الشربيني تقلق الجمهور

وأقلقت رضوى الشربيني الجمهور بعد الكشف عن قصة إصابتها وعائلتها بالفيروس، خاصة إنها غابت عن التدوين والتواصل مع الجمهور عبر حساباتها بمواقع التواصل في اليومين الماضيين، ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني قد أثارت الجدل في الفترة الماضية بعد تداول شائعات حول زوجها سراً قبل أن تنفي الشائعة، وكذلك بسبب تصريحاتها الجريئة في برنامجها "دوت الخليج وبس" على قناة CBC، وآخرها نصائحها للفنانة أصالة بعد طلاق الأخيرة من طارق العريان، حيث دعمتها رضوى الشربيني وهاجمت طليقها.

واشتهرت رضوى الشربينى بتقديم برنامجها "دوت الخليج وبس" على قناة "سي بي سي"، منذ عام 2017، والذي حقق نجاحًا لافتًا بين السيدات، وتثير الجدل دائماً بتصريحاتها الجريئة في البرنامج حول حقوق المرأة وبعض الموضوعات الاجتماعية والعاطفية الأخرى.