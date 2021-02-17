وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.

وكان "أديب" قد تم نقله إلى المستشفى عقب تعرّضه للحادث الذي أسفر عن تحطم مقدمة سيارته بالكامل. ووقع الحادث بالقرب من وصلة دهشور في أكتوبر، وتم نقل الإعلامي الى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية. فيما أوضح مصدر أمني، أن الإعلامي عمرو اديب، خرج من المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالته بعد الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ربنا يطمنا عليك.. آيتن عامر توجه رسالة لـ عمرو أديب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.