عمرو أديب يعود إلى منزله سالماً بعد الحادث المروع

أعلن الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، عبر برنامجه «اللعيب» المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، عن عودة الإعلامي عمرو أديب، إلى منزله بعد إجراء الفحوصات الطبية، عقب تعرضه لحادث سير.

وقال مهيب عبد الهادي، من خلال برنامجه: «الحمد لله الإعلامي عمرو أديب روّح بيته بعد الفحوصات الطبية»، مطمئنًا الجمهور على حالته بعد الحادث الذي تعرض له.