تعرض الإعلامي الكبير عمرو أديب لحادث سير مروع، صباح اليوم الأربعاء وذلك بالقرب من طريق المحور في منطقة 6 أكتوبر. وكتبت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "‏خالص الدعوات بالشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب". وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.

خالص الدعوات بالشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب ???????????????????????????????????? @Amradib

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رانيا يوسف تدعو بالشفاء لـ عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير مروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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