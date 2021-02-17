دعواتكم.. إصابة الإعلامية منى الحسيني بـ فيروس كورونا

أعلنت الإعلامية منى الحسيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. وكتبت منى الحسيني، في منشور لها عبر فيسبوك: «الكورونا أكبر عدو لعين، بس إن شاء الله هقوى عليه بقوة لا إله إلا الله .. دعواتكم أحبائي.. دمتم بصحة وعافية يارب». وتفاعل الكثيرون من أصدقاء منى الحسيني، ومحبيها مع منشورها، داعين الله لها بالشفاء العاجل والتام والتغلب على الفيروس والخروج من الأزمة.

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