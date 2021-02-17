سمية الخشاب توجه رسالة لـ عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع

تعرض الإعلامي الكبير عمرو أديب لحادث سير مروع، صباح اليوم الأربعاء وذلك بالقرب من طريق المحور في منطقة 6 أكتوبر.
وكتبت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر قائلة: "#الاعلامي #الكبير #عمرو_اديب الف حمد الله علي سلامتك ،قدر الله وماشاء فعل وربنا يحميك من كل شر ????#سمية_الخشاب".
وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.
يذكر أن أمس الثلاثاء هو اجازة الاعلامي عمرو اديب من تقديم برنامج الحكاية الذي يقدمه على شاشة إم بي سي، وكان عائدا إلى منزله في مدينة أكتوبر وليس من البرنامج.
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