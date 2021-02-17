غطوني ياعم الحاج.. محمد سعد يسترجع ذكرياته في فيلم عوكل بسبب الطقس البارد

استعاد الفنان محمد سعد ذكرياته مع الفنان الراحل حسن حسني عبر حسابه الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد سعد مقطع فيديو لهما سويا من فيلم عوكل معلقا: "غطوني ياعم الحاج"، تزامنا مع موجة الصقيع التي تتعرض لها البلاد.

وجسّد محمد سعد، شخصية اللمبي في عدد من الأفلام، منها "اللمبي، اللي بالي بالك، اللمبي 8 جيجا، حياتي مبهدلة"، بخلاف أفلامه "محمد حسين، تيك تك بوم، عوكل، كركر، بوحة، كتكوت، تحت الترابيزة، بوشكاش، الكنز، 55 إسعاف، الناظر، امرأة وخمس رجال، الطريق إلى إيلات".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان محمد سعد، كانت بدايتها من خلال مسلسل "ومازال النيل يجري، بيت الجمالية، مرفوع مؤقتا من الخدمة، الشارع الجديد، الإعصار، أيام المنيرة، من الذي لا يحب فاطمة، فيفا أطاطا، شمس الأنصاري".