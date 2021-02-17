الفيلم الكوميدي شاومينج يحقق 222 ألف جنيه في أسبوعين

تدور قصة الفيلم حول امتحانات الثانوية العامة، وصفحة "شاومينج" التي سرّبت امتحانات الثانوية العامة قبل عامين.

الفيلم من بطولة بيومى فؤاد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى، ويتناول ظاهرة الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر.

ويشارك به عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى.