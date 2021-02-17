عمرو أديب ينقل إلى المستشفى على وجه السرعة بعد إصابته في حادث سير.. بالصور

عمرو أديب، الإعلامي المصري، نقل اليوم إلى المستشفى بعد إصابته في حادث سير، وتداول الجمهور صوراً لسيارته بعد تحطمها في الحادث.

إصابة عمرو أديب في حادث بسيارته

وكشفت عدة مصادر منذ لحظات عن إصابة الإعلامي المصري عمرو أديب في حادث سير، وذلك أثناء استقلاله له على إحدى الطرق السريعة بالقاهرة، ونقل إلى المستشفى على وجه السرعة في منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، ولم يكشف حتى الآن عن تفاصيل حالته الصحية، خاصة بعد تضارب الأنباء حول حجم الإصابة التي تعرض لها وكذلك حول حالته الصحية.

تداول صور لسيارة عمرو دياب بعد تحطمها في الحادث

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً لسيارة عمرو أديب بعد تحطمها في الحادث، وهو ما أقلق الجمهور على حالته الصحية خاصة بعدما كشفت صور السيارة عن حجم الحادث الكبير الذي تعرض له عمرو أديب، بالإضافة إلى نقله إلى المستشفى وعدم تعليقه أو عدد من المقربين منه وزملائه على حالته الصحية وتفاصيل الحادث حتى الآن.

عمرو أديب يقلق الجمهور على حالته الصحية

وينتظر جمهور عمرو أديب توضيح حالته الصحية وكذلك تفاصيل الحادث للإطمئنان عليه، خاصة إنه لم يقدم برنامجه "الحكاية" اليوم على قناة MBC، وكانت آخر الحلقات التي ظهر بها أمس، ويعتبر عمرو أديب من أبرز الإعلاميين العرب وكذلك مقدم البرنامج الرئيسي في قناة MBC مصر بعنوان "الحكاية" والذي يناقش به أبرز القضايا السياسية والإجتماعية والرياضية وكذلك الفنية بشكل يومي.

ويذكر أن عمرو أديب – 57 عام- متزوج من الإعلامية لميس الحديدي، ولمع في تقديم البرامج الحوارية منذ التسعينيات، واشتهر في تلك الفترة ببرنامجه "القاهرة اليوم"، قبل أن ينتقل لتقديم عدة تجارب أخرى وأبرزها برنامج "كل يوم" وآخرها برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر.