بشرى تعلق على جدل أغنية "نمبر 2" لاحمد الفيشاوي: "محمد رمضان حديث على المجال"

جدل أغنية "نمر 2" لأحمد الفيشاوي مازال مستمر، وهي الأغنية التي أراد بها الرد على محمد رمضان والهجوم عليه وخاصة أغنية "نمبر 1"، وعلقت الفنانة بشرى على الجدل في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ".

بشرى عن أغنية "نمبر 2": "كنت متوقعة تكون أجرأ من كده"

وعلقت الفنانة بشرى على جدل أغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي وقالت إنها فوجئت بالأغنية لأنها كانت تتوقع ان تكون أكثر جرأة في طرح الكلمات والموضوع، وتوقعت أن يكون الكليب في نفس مستوى الإبهاء لكليب محمد رمضان، ولكن هناك أشياء أثرت في مستوى الأغنية والكليب مثل ظروف أزمة كورونا والميزانية وغيرها.

بشرى تكشف رأيها في أغنية "نمبر 2"

وقالت بشرى إنها صرحت من قبل أن أي منافسة رقمية مع محمد رمضان فهي خاسرة، لأن رمضان يتفوق في هذا المجال، وهي قررت من قبل أن تدخل في منافسة غنائية معه وليس رقمية، واعتبرت نفسها أول من واجه محمد رمضان في أغانيه وتلقت انتقادات كبيرة وقتها بسبب أغنية "كوبرا"، وقالت إن المنافسة والتراشق الكلامي بين رمضان والفيشاوي دوت الخليج ساخرة وليست مقصودة وهو نوع فني موجود في العالم كله، وتعتبره ظاهرة صحية ونزال فني مسالم.

بشرى تحسم المقارنة بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

وعلقت بشرى على المقارنة بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي، وقالت إن المقارنة بينهما ظالمة، لأن محمد رمضان يعتبر حديث العهد على المجال الفني رغم نجاحاته الكبيرة، وخاصة أن أحمد الفيشاوي كان من أوائل من قدموا فن الراب في مصر، وبدأ مسيرته منذ ما يقارب 20 عام، واعتبرت ذلك أمر واقع وتاريخ لا يمكن تزييفه، ويحسب لأحمد الفيشاوي أن يستمر طوال تلك السنوات ومازال في منافسة مع محمد رمضان.

وكان أحمد الفيشاوي قد طرح فيديو كليب أغنية "نمبر 2" والتي أعلن عنها العام الماضي، للرد على محمد رمضان، وأثار الجدل بسبب التراشق بينهما وقت الإعلان عن الأغنية، وسخر محمد رمضان وقتها منه وقال إنه يعترف بنفسه بانه رقم 2، قبل ان يرد بطريقة غير مباشرة بعد طرح الأغنية بنشر فيديو لطفلة وهي تعبر عن حبها له وعن عدم اعجابها بأغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي.