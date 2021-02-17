تفاصيل الحالة الصحية لـ عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروع والنجوم يدعون له

عمرو أديب أقلق الجمهور وزملائه في الوسط الإعلامي والفني في الساعات الأخيرة، بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته اليوم، ونقل بسببه إلى المستشفى، قبل أن يكشف أصدقائه تفاصيل حالته الصحية.

Mbc تكشف تطورات حالة عمرو أديب الصحية

ونشرت قناة mbc مصر بياناً طمأنت به جمهور عمرو أديب على حالته الصحية بعد إصابته في حادث مروع اليوم بسيارته، وذكرت في البيان:" أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفي دار الفؤاد، وتؤكد "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الإهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من إهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة".

تفاصيل الحادث الذي تعرض له عمرو أديب

وكشفت القناة أيضاً عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له عمرو أديب اليوم وذكرت في بيانها:" عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث إصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على أثر ذلك لمُستشفي دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة".

النجوم يدعون لعمرو أديب بعد تعرضه لحادث

وطمأن أيضاً الإعلامي عماد الدين أديب، شقيق عمرو أديب، زملائه والجمهور على حالة شقيقه الصحية وقال في رسالة نصية له إن شقيقه أجرى فحوصات للتأكد من سلامته وغادر المستشفى، وقال الإعلامي رامي رضوان في تدوينة له:" أدعو الله بالشفاء العاجل للأستاذ عمرو أديب.. ويا رب الا يكون أصابه أي مكروه، علمت أنه تعرض لحادث بسياراته وتم نقله للمستشفى، يا رب تكون بسيطه ونطمئن عليه يا رب.. تحديث: خرج بالسلامة والمقربون يؤكدون أنه بخير الحمد لله".

ودعت الفنانة رانيا يوسف لعمرو أديب على تويتر وقالت:" خالص الدعوات بالشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب"، وقالت الفنانة سمية الخشاب في تغريدة لها:" الاعلامي الكبير عمرو اديب الف حمد الله علي سلامتك، قدر الله وماشاء فعل وربنا يحميك من كل شر"، وكذلك الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت صورته وعلقت:" الف سلامة للاعلامي عمرو اديب".