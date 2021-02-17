يوافق اليوم 17 فبراير، ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد متولي، في مثله من العام 2018، والذي قدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكره المشاهد رغم أنها أدوار ثانوية.
محمد متولي، الذى قدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد رغم أنها أدوار ثانوية.
اسمه الحقيقي محمد محمد متولي، وولد في 11 مارس 1945 في المنوفية وعاش في الإسكندرية والتحق بكلية دار العلوم ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي.
شارك في بطولة 232 عملا فنيا من أشهرها فيلم سلام يا صاحبي ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها أرابيسك وليالي الحلمية وشارع محمد علي، تزوج محمد متولي من خارج الوسط الفني ورزق بـ بنتين.
وقالت وفاء إبراهيم، زوجة الفنان الراحل محمد متولي، اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الذي رحل عن دنيانا فجأة دون أي أمراض حيث كان مريضا بالسكر، ومصابًا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بنزلة برد، مضيفة: "قبل ما يتوفى جاله دور برد أتعبه، ومات بسبب الزغطة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.