في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة

يوافق اليوم 17 فبراير، ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد متولي، في مثله من العام 2018، والذي قدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكره المشاهد رغم أنها أدوار ثانوية.

محمد متولي، الذى قدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد رغم أنها أدوار ثانوية.

اسمه الحقيقي محمد محمد متولي، وولد في 11 مارس 1945 في المنوفية وعاش في الإسكندرية والتحق بكلية دار العلوم ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي.

شارك في بطولة 232 عملا فنيا من أشهرها فيلم سلام يا صاحبي ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها أرابيسك وليالي الحلمية وشارع محمد علي، تزوج محمد متولي من خارج الوسط الفني ورزق بـ بنتين.

وقالت وفاء إبراهيم، زوجة الفنان الراحل محمد متولي، اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الذي رحل عن دنيانا فجأة دون أي أمراض حيث كان مريضا بالسكر، ومصابًا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بنزلة برد، مضيفة: "قبل ما يتوفى جاله دور برد أتعبه، ومات بسبب الزغطة".