أخبار الفن | عملية جديدة لـ حورية فرغلي.. أسامة منير يعود للغناء.. إصابة الإعلامية منى الحسيني بـ كورونا

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

بعد غياب عن الغناء استمر طويلاً يعود الفنان والإعلامى أسامة منير بأغنية جديدة من كلماته وألحانه وتحمل اسم "انا".

تستعد الفنانة حورية فرغلي، لإجراء عملية جراحية ثانية، يوم الاثنين المُقبل، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية الأولى لها مؤخرًا باستئصال العظام من القفص الصدري، وبدء حالتها الصحية في التحسن التدريجي.

أعلن الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، عبر برنامجه «اللعيب» المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، عن عودة الإعلامي عمرو أديب، إلى منزله بعد إجراء الفحوصات الطبية، عقب تعرضه لحادث سير.

أعلنت الإعلامية منى الحسيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.