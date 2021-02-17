تحل اليوم الأربعاء 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر يناهز 77 سنة.
ليلى مراد، هي أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، والتي ترددت حولها الأقاويل بسبب ديانتها الأصلية (اليهودية)، وإشهار إسلامها.
وفي أكتوبر عام 2019، انتشر فيديو عبر تويتر، للفنانة ليلى مراد، ترتل فيه أحد الترانيم اليهودية، خلال عيد الغفران، وذلك خلال الفترة انتمائها لليهودية، مصحوبا بتعليق: «ليلى مراد التي نشأت في عائلة يهودية مصرية واشتهرت كمطربة وممثلة غنت للمسلمين واليهود على حد سواء، في هذا التسجيل النادر هي ترتل اشهر صلوات عيد الغفران الذي يصوم فيه اليهود مبتهلين الى الباري ان يغفر لهم ذنوبهم».
وأعلنت ليلى مراد، إسلامها عام 1946، في بداية شهر رمضان المعظم، وأشهرت إسلامها في مشيخة الأزهر، أمام الشيخ محمود أبو العيون، واستمرت على الإسلام حتى وفاتها عام 1995.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. حكايتها مع اليهود قبل إشهار إسلامها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.