في عيد ميلاد تيم حسن.. قصة زواجه من صديقة طليقته

يوافق اليوم الأربعاء 17 فبراير، عيد ميلاد الفنان السوري تيم حسن، الذي ولد في مثله بدولة سوريا عام 1976، وعاش طفولته مع عائلته في العاصمة دمشق، بعد انتقالهم إليها وهو في الرابعة من عمره.

ديما بياعة كانت متزوجة من النجم تيم الحسن وأنجبت منه ولدين وانفصلت عنه بعد خلافات كثيرة ولكن بعد مرور فترة على زواجهما وعند سؤالهما عن موقفها من التعاون الفني معا قالت: "لا أمانع العمل معه، فنحن اصبحنا اصدقاء الآن بعد الانفصال، وإذا وجدت العمل الذي يضيف له ولي؛ سأوافق عليه". وفي مايو 2017، أجرت ديمة بياعة، مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح العربية" المذاع عبر قناة "العربية" الفضائية، أوضحت خلالها رد فعلها بعد سماعها خبر زواج طليقها الفنان السوري تيم حسن، من صديقتها الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. وأعربت ديمة بياعة خلال المداخلة عن سعادتها بزواج وفاء الكيلاني من طليقها ووالد طفليها "ورد وفهد"، مشيرة إلى أنها علمت بخبر الزواج من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

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