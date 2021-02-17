عمرو_اديب يتصدر تويتر .. ومغردون: ألف سلامه عليك

تعرّض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير مروع، بالقرب من طريق المحور.
وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.
ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #عمرو_اديب ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت التعليقات كالتالي:-
#عمرو_اديب شفاه الله وعافاه
إعلامي قوي وذكي ومحب لوطنه....
#عمرو_اديب
الاستاذ عمرو اديب بخير الحمد لله وهو خرج من المستشفي منذ قليل
حمد الله علي سلامة الاستاذ الغالي وقدر الله وماشاء فعل
#عمرو_اديب ترجع بالسلامة لبيتك واهلك
و دايما واقف في صف بلدك وجيشك
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