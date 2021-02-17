في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

تحل اليوم، الأربعاء 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي كان لها اسم كبير في الوسط الفني والغنائي وشاركت في عدد كبير من الأعمال الناجحة.

1- اسمها الحقيقي ليليان زكي مراد موردخاي.

2- ولدت فى 17 فبراير عام 1918.



3- أصلها من أسرة يهودية، والدها المغنى والملحن زكى مراد، وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية.

4- قامت بتغير اسمها إلى ليلى مراد، وبدأت مشوارها الفنى بفيلم "يحيا الحب" مع الموسيقار محمد عبد الوهاب.

5- اقتنع بتمثليها يوسف وهبى رغم أدائها الضعيف فى التمثيل، ولكنها قدمت فيلمها الثانى "ليلة مطر" عن طريقه.



6- ليلى مراد قامت بغناء حوالى 1200 أغنية ولحن لها عدد كبير من الملحنين العظماء مثل محمد فوزى، ومحمد عبد الوهاب.

7 - أعلنت إسلامها فى مشيخة الأزهر عام 1946 أمام الشيخ محمود أبو العيون.

8 - تزوجت ليلى مراد 3 مرات وهم أنور وجدي، ووجيه أباظة، وأنجبت منه ابنها أشرف، ثم تزوجت من فطين عبد الوهاب وأنجبت منه ولدها زكي.