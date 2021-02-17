حورية فرغلى : بدأت أشم وأتذوق والعملية

فن وثقافة الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:23 صـ بتوقيت القاهرة الأربعاء، 17 فبراير 2021

دوت الخليج

قالت الفنانة حورية فرغلى فى تصريح صحفى، إنها بدأت في الشعور بحاستي الشم والتذوق، وذلك بعدما خضعت للعملية الجراحية الأولى، وهى عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، مشيرة إلى أنها الآن أصبحت تتذوق القهوة والحلوى وخلافه، بالإضافة إلى أنها بدأت أيضاً في شم الأشياء من حولها، وعلى سبيل المثال فقد شعرت لأول مرة مرة برائحة القهوة بعد 48 ساعة فقط من العملية الجراحية الأولى. وأوضحت حورية، أنها أوشكت على الانتهاء من جلسات الأكسجين، خاصة أن الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" طالب بأن تخضع لـ 20 جلسة أكسجين، حتى يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين، لاسيما أن هناك خلايا جذعية تم بناءؤها في الأنف، لافتة إلى أنها ستجرى العملية الجراحية الثانية يوم الاثنين المقبل، ومن المفترض أن تستغرق تلك العملية ساعتين على أقصى تقدير.