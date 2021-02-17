دياب قائد الجناح العسكرى الإرهابى لداعش فى أحداث ”السرب”

يقدم النجم دياب، شخصية "العقرب"، وهو قائد الجناح العسكرى الإرهابي لجماعة داعش في منطقة "درنة" الليبية"، وذلك ضمن أحداث فيلم "السرب"، وظهر خلال البرومو بملابس الدواعش، مما جعله ينال تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا والجمهور.

"السرب" من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سنيرجى فيلمز، بطولة أحمد السقا، منى زكى، شريف منير، آسر ياسين، قصى خولى، ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو قبل يومين من الذكرى السادسة لمذبحة المصريين فى ليبيا والذى يتناول رد الجيش عليها.

وحقق برومو فيلم "السرب" أكثر من 4 ملايين مشاهدة فى أقل من 48 ساعة، عبر الحساب الرسمى لشركة "سينرجى"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية المصرية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا.

يذكر أن دياب، يصور حالياً مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كل من فردوس عبد الحميد، مى عمر، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد داش، أحمد مالك، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى .