تعرف على تفاصيل الحالة المرضية لعائلة رضوى الشربيني.. والدتها بالعناية المركزة

أصيبت الفنانة رضوى الشربيني وعائلتها المكونة من الأم وشقيقها الأكبر محمد بفيروس كورونا.

وعلم "دوت الخليج" أن السبب الرئيسي وراء العدوى "الخادمة" الخاصة، حيث تم نقل والدتها إلى العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي.

رضوى تجلس في المنزل برفقة شقيقها من أجل العلاج والحصول على البروتوكول وتطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها.

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة "‎ CBC ‎سفرة‎".

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر في عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

وسبق أن وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".



فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا: "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".



وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والتحمل، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".