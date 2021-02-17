آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.

وقالت "MBC مصر"، إن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب يُقدم عبر شاشة "MBC مصر، برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" يوميًا من الجمعة إلى الاثنين في تمام العاشرة مساء.