بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإلكتروني انستجرام.
وظهر محمود حجازي في الصورة بإطلالة كاجوال، وعلق على الصورة قائلا: "صباحكم مليان خير".
يذكر أن آخر أعمال محمود حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي.
وشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.
وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.
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