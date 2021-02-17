رامي جمال يتعدى 6 مليون مشاهدة بـ”ولسه”

تخطت اغنية "ولسه" للمطرب رامى جمال، 6 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث حققت الاغنية منذ طرحها قبل مايقرب من 3 اسابيع 6،392،265 مشاهدة.

"ولسه" هى أولى أغنيات رامى جمال ألبوم الجديد وهي من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم،ويضم الالبوم 10 أغنيات، تعاون خلالها رامي مع مجوعة من الشعراء والملحنين.

وكانت آخر أعمال رامى جمال ألبوم "أنا لوحدى"، وقدم خلاله 9 أغنيات.