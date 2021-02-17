أحمد الفيشاوى يتصدر يوتيوب بـ”نمبر2”

تصدر الفنان أحمد الفيشاوى ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بطرحه كليب نمبر2 والذى غناه على طريقة الراب، وتعدي الكليب منذ طرحه وفي اقل من يومين نصف مليون مشاهدة، حيث حصد 512،639 مشاهدة.

ويتناول الكليب قصة الرقم الثانى في الحياة بشكل عام، وتعبتر الاغنية ردًا على فكرة "نمبر1" وهو ما خلق نوعا من المشادات الكلامية بين الفيشاوى ومحمد رمضان على عدد من المنصات الإلكترونية.

على صعيد متصل ينتظر الفيشاوى طرح احدث افلامه السينمائية "30 مارس"و المقرر عرضه قريبا في دور العرض والذى تشارك في بطولته الفنانة دينا الشربينى.