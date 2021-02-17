وأبرز ما قالت إليسا خلال الحلقة الأولى التي حملت عنوان "هيدي أنا" وطرحت الأربعاء الماضي، أن نشأتها في مدرسة داخلية متشددة صنعت منها إنسانة قوية وصادقة ولا تخشى قول الحقيقة حتى وإن تعرضت لموقف محرج، وروت أنها في طفولتها عندما اعترفت للمعلمة أنها فعلت شيئا خطأ لم تعاقبها واحترمت صراحتها.
كما أكدت إليسا أن تربيتها لم تكن صارمة ولم يحاول والدها قمعها بل كان يستخدم معها أسلوب اللين في التوجيه والتربية، ويدعمها بشكل كبير عندما تتعرض للانتقادات.
وأضافت أنها من أكثر الفنانات اللاتي تعرضن للهجوم في بداية مشوارها الفني، خاصة بسبب كليب "بدي دوب"، مشيرة إلى أنها تحترم حدود حريتها ولا تتخطاها.
وأشارت إلى أنها لقبت بـ "ملكة الإحساس" لأنها استطاعت أن توصل إحساسها لجمهورها من خلال الأغاني، مصرحة: "عرفت كيف أوظف مشاعري عندما نضجت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلقة جديدة لـ إليسا على بودكاست أنغامي.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.