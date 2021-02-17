بعد تعافيه من كورونا.. كريم فهمى يعلن عن سبب إصابته

كشف الفنان كريم فهمى، عن سبب انتقال فيروس كورونا له خلال الفترة الماضية .
وقال الفنان كريم فهمى خلال لقائه ببرنامج " the insder "، أن صديقا له مقربا يدعى محمود حلوانى هو من جعله يصاب بفيروس كورونا بعد زيارته له فى المنزل ، على الرغم من حرصه الشديد لكنه أصيب ".
وأضاف " فهمى " ان بعدها بيومين شعر بأعراض الإصابة فقام على الفور بعمل المسحة ، وأضاف أنه لم تكن الاعراض لديه شديدة وكانت فقط تكسير فى الجسم و كحة ".
وكان الفنان كريم فهمي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر الفنان كريم فهمى تعليقا جديدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، موجها رسالة قوية الى جمهوره.
وقال كريم : "تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللي انا شايفه، انا عندي كورونا و في عزل و بقولوكوا اتفاءلوا ، كفاية نشر اخبار سلبية، (اتفاءلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوه وسدوا باب مفيهوش امل مش اي حد تصدقوه".
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