بعد تعافيه من كورونا.. كريم فهمى يعلن عن سبب إصابته

كشف الفنان كريم فهمى، عن سبب انتقال فيروس كورونا له خلال الفترة الماضية .

وقال الفنان كريم فهمى خلال لقائه ببرنامج " the insder "، أن صديقا له مقربا يدعى محمود حلوانى هو من جعله يصاب بفيروس كورونا بعد زيارته له فى المنزل ، على الرغم من حرصه الشديد لكنه أصيب ".

وأضاف " فهمى " ان بعدها بيومين شعر بأعراض الإصابة فقام على الفور بعمل المسحة ، وأضاف أنه لم تكن الاعراض لديه شديدة وكانت فقط تكسير فى الجسم و كحة ".