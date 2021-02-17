حمدي المرغني يوجه رسالة لصناع مسلسل "في بيتنا روبوت"

نشر الفنان حمدي المرغني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " صورة بوستر المسلسل.

وعلق: "اتفرجت علي كام حلقة من مسلسل في بيتنا روبوت ولسه بكمل فرجة بس حابب بجد أقول المسلسل حلو جدًا ودمه خفيف جدًا وفي شغل ومجهود واضح من كل فريق عمل المسلسل".

تابع: "بجد مبروك لأخواتي وحبايبي هشام جمال، عمرو وهبة، شيماء سيف وليلى زاهر، أنتوا عاملين مجهود وشغل عالي ودمه خفيف جدا".

أضاف: "ومبروك لاخويا المخرج المحترم اللي عامل شغل تحفة وليد الحلفاوي، ومبروك لأخواتي وحبايبي المؤلفين المبدعين أحمد محي ومحمد محمدي، ومبروك لكل فريق وصناع العمل واحد واحد".

يذكر أن "مسلسل فى بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.