مستشفى النجوم.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير.. وتفاصيل الحالة المرضية لعائلة رضوى الشربيني

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بخلاف بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.
تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يرصد آثار تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب، ويُظهر موقع الواقعة والسيارة النقل التي تسبّبت في الحادث، بمدينة الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.
وكشفت التحريات الأولية تفاصيل الحادث المروري الذي تعرّض له الإعلامي عمرو أديب، وأنه كان بمفرده أثناء وقوع الحادث بمنطقة الشيخ زايد.
كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي عمرو أديب اصطدمت بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.
فيما أكد مصدر أمني أن الإعلامي عمرو أديب حالته مُستقرة بعد تعرضه لحادث مروري على وصلة دهشور بنطاق الشيخ زايد.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلامي لمستشفى دار الفؤاد، وجار عمل الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة.
وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.
وقالت "MBC مصر"، إن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.
يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب يُقدم عبر شاشة "MBC مصر، برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" يوميًا من الجمعة إلى الاثنين في تمام العاشرة مساء.
كما أصيبت الفنانة رضوى الشربيني وعائلتها المكونة من الأم وشقيقها الأكبر محمد بفيروس كورونا.
وعلم "دوت الخليج" أن السبب الرئيسي وراء العدوى "الخادمة" الخاصة، حيث تم نقل والدتها إلى العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي.
رضوى تجلس في المنزل برفقة شقيقها من أجل العلاج والحصول على البروتوكول وتطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها.
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة " CBC سفرة".
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر في عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.
وأعلنت الإعلامية منى الحسيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وكتبت منى الحسيني، في منشور لها عبر فيسبوك: «الكورونا أكبر عدو لعين، بس إن شاء الله هقوى عليه بقوة لا إله إلا الله .. دعواتكم أحبائي.. دمتم بصحة وعافية يارب».
وتفاعل الكثيرون من أصدقاء منى الحسيني، ومحبيها مع منشورها، داعين الله لها بالشفاء العاجل والتام والتغلب على الفيروس والخروج من الأزمة.
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