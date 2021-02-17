الفنانة شيخة البدر تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل مسلسلها "عود حي" مع شيلاء سبت وتستكمل تصويره في الإمارات

الفنانة شيخة البدر من أبرز نجوم الدراما الخليجية في الفترة الأخيرة، وقد بدأت تصوير مسلسل "عود حي" خلال الأسابيع الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما العربية.

شيخة البدر: سعيدة بتجربتي في فيلم "اهرب يا خلفان"

شيخة البدر كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم السعودي "اهرب يا خلفان" الذي عرض في شهر أكتوبر الماضي في قاعات السينما، وأكدت شيخة البدر أن تجربة العمل كانت مميزة بسبب فكرته وكذلك مجموعة النجوم الذين شاركوا فيه فقالت شيخة البدر : "تجربة مميزة وسعيدة أنني شاركت في فيلم تحدثت خلاله باللهجة السعودية، حيث قدمت دور أم بمرحلتين الشباب والكبر، واعتقد أن تجربة الفيلم جيدة خصوصا فريق العمل والتنوع الكبير الذي قدمه، وأتمنى أن يكون العمل قد نال إعجاب الجمهور".

شيخة البدر تشارك في أعمال سينمائية جديدة

الفنانة البحرينية شيخة البدر تحدثت كذلك عن مشاركتها في أعمال سينمائية اردنية جديدة خلال الفترة الماضية فقالت: "عقب انتهائي من تصوير فيلم (اهرب يا خلفان) قمت بتصوير فيلمين الأول اسمه (شيما) والثاني (سجار) وهي أفلام بدوية أردنية، ففي الفيلم الأول أقدم دور أم بدوية جميلة تعيش بشكل رومانسي في حياتها، أما في الفيلم الثاني فهو دور أم شريرة تعلم ابنها فكرة الانتقام، وهناك اختلاف بين الدورين، وبالنسبة لي لا أفضل السينما على الدراما أو العكس، بل أنني ممثلة اعشق التمثيل بمختلف الأعمال التي أشارك فيها".

شيخة البدر تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "عود حي"

شيخة البدر أوضحت أنها تشارك خلال هذه الفترة في مسلسل خليجي جديد يحمل اسم "عود حي" ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الخليج، كما تحدثت عن تفاصيل دورها في المسلسل فقالت: "حاليا أصور مسلسل خليجي به العديد من النجوم من السعودية والإمارات، والبحرين والكويت، وهو مسلسل (عود حي) ولا أزال مستمرة في تصوير دوري بالعمل حيث أقدم شخصية فتاة رومانسية هادئة فهي موظفة مكافحة في عملها، ومن الصعب ان أكشف عن خطوط الشخصية، وإن شاء الله أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه"، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان جاسم النبهان، أحمد إيراج، شيلاء سبت، نورا بالألف، دانة المساعيد، كابتن ريما، محمد الشعيفان، وسيناريو وحوار تامر عبدالمنعم، وإخراج سامي العلمي.

شيخة البدر تحدثت كذلك عن اعتذارها عن المشاركة في أكثر من عمل خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي تفرضها أزمة كورونا فقالت: "اعتذرت عن 3 أو 4 أعمال من الكويت، وأكثر من عمل آخر بسبب الإجراءات الخاصة بكورونا وصعوبة السفر وترك أسرتي وأبنائي، حيث أنني مقيمة الآن في الإمارات العربية المتحدة"، وعن الأعمال التي تفضل المشاركة فيها فقالت: "بالتأكيد أرغب دوما في المشاركة بأعمال مقتبسة من نصوص أدبية، لكونها أعمال تشبه الواقع، لكن الأهم بالنسبة لي أن يكون الدور الذي أقدمه مناسبا لي ومقتنعة به".