6 مشاهير قبل عمرو أديب نجوا من الموت بأعجوبة بعد تعرضهم لحوادث سير مروعة .. شاهدوا

عمرو أديب الإعلامي المصري تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لحادث سير خطير تم نقله إلى المستشفى بسببه وتداول جمهوره صورًا من سيارته المهشمة على الطريق، حيث أقلق الجمهور على حالته الصحية مما دفع شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب يوضح تطورات حالته ويطمئن الجمهور عليه.

عمرو أديب

عماد الدين أديب طمأن الجمهور على حالة شقيقه من خلال رسالة لصديق له، قام الأخير بنشرها على تويتر، وقال فيها عماد: "أعزائي.. أخي عمرو نجاه الله وهو في المستشفى يقوم بآشعة كاملة للتأكد من عدم وجود مضاعفات أو نزيف داخلي لا قدر الله يا رب حمدك وشكرك لأن الحادث كان مروعًا، المهم أن نطمئن من الآشعة"، كما أكد الإعلامي المصري أن الـ"Air Bag" منعت كارثة محققة فيما تردد بعد ذلك أن الإعلامي المصري غادر المستشفى ليستكمل العلاج في منزله.

محمد كريم

ولم يكن عمرو أديب أول المشاهير الذين نجوا من حوادث سير خطيرة مؤخرًا، لكن سبقه أيضًا الفنان المصري محمد كريم الذي تعرض لحادث سير خطير بسيارته في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، ونشر صور سيارته المحطمة بعد الحادث وطلب من الجمهور الدعاء له.

وقال محمد كريم حينها: "قدر الله وما شاء فعل، انا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر على طريق سئ جبلي واتجاهين.. أنا في المستشفى دلوقتي ادعوا لي ربنا يشفيني ويقومني من هنا علي خير.. انا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعيني.. دعواتكم".

وسام صباغ

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الفنان اللبناني وسام صباغ تعرض قبل أشهر أيضًا لحادث سير تسبب له بجروح وكدمات في أنحاء جسده وتداول البعض صور للفنان اللبناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو داخل المستشفى والدماء على وجه ويده، وسعى العديد من نجوم لبنان للاطمئنان على صديقهم حينها.

عبد الله بن دفنا

عبد الله بن دفنا الإعلامي الإماراتي تعرض كذلك لحادث سير خطير ودخل على إثره إلى المستشفى بعد إصابته ببعض الكدمات والجروح، وحرص على طمأنة الجمهور على حالته الصحية عقب الحادث حيث نشر صور لسيارته المحطمة وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله على كل حال.. أبشركم إني بخير ما فيني شيء، وشكرًا لكل من اتصل وسأل عن حالي وأبشركم إني بخير".

كما شارك الجمهور بصورة من المستشفى التي نُقل إليها بعد الحادث في أبو ظبي، واستعرض في الصورة جانب من حالة الاهتمام التي يتلقاها من الفريق الطبي.

منال سلامة

الفنانة منال سلامة تعرضت لحادث سير مروع مع ابنتها في أغسطس الماضي، على طريق مدينة العلمين الجديدة بمصر، حيث انقلبت سيارتهما التي كان يقودها سائقها بشكل مرعب، وأصيبت منال سلامة جراء الحادث برضوض وكدمات مع ابنتها حيث مكثت بالمستشفى مع ابنتها أميرة عادل أديب لفترة، كما أن السائق ظل تحت الرعاية الطبية أيضًا.

عمرو زكي

عمرو زكي نجم كرة القدم المصرية والعالمية تعرض أيضًا لحادث خطير قبل حوالي عامين على طريق الساحل الشمالي، وتسبب ذلك في إصابات بالغة له، وانتشرت صوره عقب الحادث وهو جالس على الأرض وأثار الإصابة واضحة على وجهه الذي تغطيه الدماء، كما تهشمت سيارته بالكامل.

نجل منى عبد الغني

قبل عامين أيضًا كشفت الفنانة منى عبد الغني، عن نجاة ابنها من موت محقق، بعد تعرضه لحادث سير، عقب اصطدام سيارته بمقطورة، ونشرت منى عبد الغني صور لابنها ولسيارته بعد نجاته من الحادث، وكتبت: "يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. ابني حبيبي ربنا نجاه من حادث مروع بسبب سواق مقطورة ماشي في الطريق العكسي بعد الفجر.. ربنا يحفظ أولادنا من كل سوء".