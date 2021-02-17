أول رسالة صوتية لحورية فرغلي بعد عمليتها الجراحية الأولى وتطور لافت في حالتها

حورية فرغلي النجمة المصرية حرصت على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد أن خضعت لأول عملية جراحية في أنفها مؤخرًا خارج مصر، كما كشفت عن تطورات وضعها بعد مرور أيام من إجراء الجراحة.

أول رسالة من حورية فرغلي بعد عمليتها الأولى

حورية فرغلي قالت في تسجيل صوتي تداوله الجمهور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: "أطمئن كل الناس إني عملت العملية الأولى، كانت صعبة شوية، الحمد الله عرفت اتحمل الألم، ودلوقتي باخد جلسات أكسجين"، كما لفتت إلى أنها سوف تجري الجراحة الثانية بعد حوالي أسبوعين، ثم ستجرب الجراحة الثالثة والأخيرة وبعدها سوف تعود إلى مصر.

حورية فرغلي سعيدة باهتمام الجمهور بها

وأضافت: "أنا مبسوطة جدًأ.. وماكنتش أعرف إن الناس دي كلها بتحبني، لأن ماحدش كان بيسأل عليا خالص وأوعدهم إني هبقى عند حسن ظنهم ويمكن أحسن كمان".

ولاقى التسجيل الذي كشفت من خلاله حورية فرغلي تطورات حالتها الصحية، إنتشارًا واسعًا بين محبيها الذين عبروا عن مدى سعادتهم للاطمئنان عليها خاصة وأن صوتها كان طبيعيًا جدًا ولم تكن تعاني من أي تعب.

تفاصيل عملية حورية فرغلي

وخضعت حورية فرغلي لعملية جراحية في أنفها منذ أيام في أحدى المستشفيات في ولاية شيكاغو بأمريكا، وذلك بعد أيام قضتها في المستشفى للاستعداد للعملية الجراحية وكذلك بعد تأجيلها في المرة الأولى في اللحظات الأخيرة بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم، واستغرقت العملية ما يقارب 10 ساعات داخل غرفة العملية نظراً لدقتها وتعقيدها.

ونجحت العملية الجراحية الأولى لحورية فرغلي في استئصال قطعة من القفص الصدري لها، بالإضافة إلى خلايا جذعية من الرأس، وذلك من أجل استخدامها في إصلاح أنفها وإجراء العملية الجراحية به، والتي تعتبر العملية الثانية لها ومن المقرر أن تجريها خلال أسبوعين، قبل أن تخضع لعملية ثالثة من أجل إتمام مراحل علاج أنفها وإصلاح مجرى التنفس وغيرها من التفاصيل التجميلية للأنف بعد الجراحة المعقدة، وذلك بعد سنوات من معاناتها من متاعب أنفها وفي التنفس بسبب إصابتها بكسر في الأنف بالإضافة إلى إجرائها لعمليات فاشلة بالأنف سببت لها عدة مضاعفات وتشوهات.