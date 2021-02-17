القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية ، تسريب شهادة دراسية للفنان محمد الشرنوبى ، تشير إلى أنه لم يستكمل مسيرته الدراسية، واكتفى بالشهادة الإعدادية.

ولكن تجاهل الفنان محمد الشرنوبى ، هذا التسريب، ويتعامل معه على أنه لم يحدث من الأساس، حيث إنه مشغول بأعماله الفنية الجديدة سواء الغنائية أو التمثيلية.

كما تجاهلت زوحته راندا رياض هذه التسريبات ورفضت الرد عليها وقالت أرجو التجاهل .

في سياق أخر ، قامت بنشر فيديوهات للفنان خالد النبوى من إحدى الاعمال التى شارك فيها ، من خلال خاصية الستورى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وكتب عليها " هموت والله .. استاذ خالد قال كل حاجة جوايا " .