سهر الصايغ تستعيد ذكرى مسلسل يونس ولد فضة

نشرت الفنانة سهر الصايغ مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت في الفيديو برفقه الفنان عمرو سعد خلال مسلسل يونس ولد فضة. وشاركت سهر الصايغ في مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.

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