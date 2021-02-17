مختارات من أشهر عروض الباليه الكلاسيكية والمعاصرة بأوبرا القاهرة اليوم

جولة فنية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل تقدم خلالها مختارات من أشهر عروض الباليه الكلاسيكية العالمية والمعاصرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نايرناجى وذلك فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء 17فبراير وأيام 18، 19 ،21 فبراير الجارى على المسرح الكبير.

إضافة إلي مساء الخميس والجمعة 25 ، 26 فبرايرعلى مسرح دار أوبرا دمنهور ومساء الأحد 28 فبراير والإثنين الأول من مارس على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية واعرض العديد من الرقصات منها ، ديانا واكتيون ، سبارتاكوس، چيزيل ودون كيشوت، صمم الإضاءة والديكور والجرافيك المهندسون ياسر شعلان، محمد الغرباوى ومحمد عبد الرازق

فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضاءها خبراء من الاتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين ، واصبحت احد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الاوبرا المصرية ) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، جمهورية التشيك ، إيطاليا ، تركيا ، لبنان ، الأردن ، كندا وروسيا.