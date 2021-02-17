المطرب هشام نور يطلب الدعاء لوالدته

طلب المطرب هشام نور من أصدقائه الدعاء لوالدته التي تمر بأزمة صحية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وكتب: "أسألكم الدعاء لأمي، بإذن الله يستجيب رب العباد بدعائنا". وقدم هشام نور العديد من الألبومات، ومنها "قلبك شجاع"، "مش عارف"، و"فرحيني" و"حبيبي غاب"، وشارك بالأداء الصوتي للنسخ العربية المدبلجة في أفلام الرسوم المتحركة، ومنها الملك الأسد، وأحدب نوتردام.

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