نشر دي جي جان مغني الراب الروسي الشهير صورا جديدة له خلال قضاء عطلته الخاصة في مصر وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهر دي جي جان وهو يقوم بزيارة الأهرامات بصحبة زوجته عارضة الأزياء سامويلوفا أوكسانا وأولاده الأربعة. وعبر دي جي جان عن سعادته البالغة بزيارة مصر وظهر هو وزوجته في لحظات رومانسية وهو يقبلها. وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي: -مصر بلد جميلة -يارب تعجبكوا -احلي رحله في الدنيا ويحرص دائما دي جي جان على مشاركة متابعيه صور من حياته اليومية بصحبة زوجته وأولاده الثلاثة و يغطي الجزء الأعلى من جسده بالكامل بالوشوم و عادة ما يعبر عن حبه الشديد لزوجته عارضة الأزياء الروسية الشهيرة سامويلوفا أوكسانا بنشره صور تجمعهما في لحظات رومانسية و لديه من الأطفال 3 فتيات وولد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصور رومانسية.. دي جي جان وزوجته يستمتعان بزيارة الأهرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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