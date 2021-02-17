باللهجة المصرية.. اللبناني وليد توفيق يطرح أغنيته الجديدة محتجلو جنبى

طرح النجم اللبنانى وليد توفيق، أغنية بمناسبة عيد الحب على طريقة الفيديو كليب "محتجلو جنبي"، وذلك عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية باللهجة المصرية من ألحان وليد توفيق وكلمات هاني عبد الكريم، وتم تصويرها في أوكرانيا.
وتقول الأغنية:"محتجلو جنبي..طب أعمل ايه، خد روحي مني ما قالش ليه، لو بعدو كان قدري إزاي أعيش عمري، دانا عمري ليه لو كان مش ليا"؟
وآخر أعمال وليد توفيق أغنية "قلبي وقلبك" وهي من كلمات الشاعر ايهاب غيث وألحان وليد توفيق وتوزيع محمد القيسي.
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