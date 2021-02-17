وفاء صادق تحتفل بعيد ميلاد نجلها الـ21: الحب كله وفرحة قلبي

احتفلت الفنانة وفاء صادق، بعيد ميلاد نجلها الـ21، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
ونشرت الفنانة وفاء صادق ، صورة بصحبة ابنها وكتبت عليها قائلة " 17 فبراير ..عيد ميلاد الحب كله ..عيد ميلاد فرحة قلبي ❤❤❤❤ بقى 21 سنة بالتمام والكمال.. Happy birthday my hero ".
يذكر أن احدث أعمال وفاء صادق مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.
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