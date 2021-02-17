نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. صلة قرابتها بـ تامر حسني
تحل اليوم، الأربعاء 17 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، التي وُلدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الإسكندرية عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، عن عمر ناهز 77 سنة.
تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يرصد آثار تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب، ويُظهر موقع الواقعة والسيارة النقل التي تسبّبت في الحادث، بمدينة الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.
كشف الفنان كريم فهمى، عن سبب انتقال فيروس كورونا له خلال الفترة الماضية.
وقال الفنان كريم فهمى، خلال لقائه ببرنامج "the insder"، إن صديقا له مقربا يدعى محمود حلوانى هو من جعله يصاب بفيروس كورونا بعد زيارته له فى المنزل، على الرغم من حرصه الشديد لكنه أصيب.
أعلنت الفنانة اللبنانية دارين حداد عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب.. ودارين حداد تعلن إصابتها بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.